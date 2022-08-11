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Посол Кубы в РФ оценил ущерб от санкционной политики США в отношении своей страны

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Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
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Нынешняя администрация США внесла лишь некоторые «косметические изменения» в санкционную политику, но блокада Кубы «сохраняется со всей строгостью». Об этом в интервью «Известиям» в четверг, 11 августа, заявил посол страны в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

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«В последние годы наблюдается постепенное и систематическое усиление агрессивности американской политики в отношении нашего народа и всех суверенных государств, которые поддерживают или пытаются установить экономические, торговые и финансовые отношения с Кубой. Более 240 видов санкций, что вступили силу в эпоху правления Дональда Трампа и сохраняются при Джо Байдене, в дополнение к уже существующим, иллюстрируют особую пагубность этой политики», — отметил дипломат.

По его словам, эти односторонние действия без морального и юридического обоснования оказывают негативное влияние на все сферы жизни кубинского общества, поскольку усугубляют трудности, с которыми сталкивается страна при включении в международную торговлю и проведении финансовых операций.

Только в период с апреля 2019 года по март 2020-го сумма продовольственного ущерба Кубы из-за американской блокады составила более $428 млн, заявил посол.

В этом году Вашингтон предпринял ряд попыток смягчить давление на Гавану. Например, снял запрет на полеты американских авиакомпаний в аэропорты Кубы, отменил ограничения на денежные семейные переводы и частично возобновил дипотношения с островом.

Однако Хулио Антонио Гармендия Пенья высказал мнение, что блокада — это «основное препятствие на пути экономического и социального развития Кубы».

В интервью «Известиям» посол также рассказал о том, как Куба оценивает ситуацию на Украине и планирует выстраивать сотрудничество с РФ в контексте новых вызовов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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