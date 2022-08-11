США начали программу по импортозамещению микрочипов

Соединенные Штаты Америки 11 августа начали программу импортозамещения в области производства микрочипов после того, как президент страны Джо Байден подписал соответствующий закон.

Белый Дом провел встречу с главами цифровых гигантов США — HP, Lockheed Martin и Intel — и объявил, что американские власти выделят $52 млрд на постройку предприятий по производству электроники на территории Америки.

Новый закон, среди прочего, содержит прямой запрет для финансируемых американским правительством компаний на расширение своего производства в Китае в течение 10 лет. Сделано это для того, чтобы минимизировать зависимость от Азии, производящей 75% всех передовых микрочипов.

«К сожалению, сейчас мы производим 0% высокотехнологичных полупроводников. Китай вырывается вперед, развивая эту отрасль. При этом Коммунистическая партия Китая активно настраивает американский бизнес на борьбу с новым законом», — отметил Джо Байден в своей речи, посвященной новому закону.

Эксперты сходятся на том, что Америка предприняла этот шаг из-за возросшей напряженности с Китаем из-за Тайваня. В условиях, когда Китай не скрывает своего курса на интеграцию Тайваня, в том числе военным путем, принятый Байденом законопроект становится «страховкой».

«Если мир разделен, если США не управляют глобальной экономикой, то для них критически важно получить на своей территории, или на территории, подконтрольной США, например, в Австралии, если мы говорим о Тихоокеанском регионе, те критически важные продукты, которые будут обеспечивать стабильность, развитие экономики и промышленности США», — заявил политолог Дмитрий Солонников.

США, несмотря на готовность выделить существенное финансирование на программу импортозамещения в сфере электроники, столкнутся со значительными трудностями в реализации своей инициативы, предупреждают специалисты.

«Америка понимает, что проигрывает в этом соревновании за правообладание чипами. Поэтому Байден и издал этот законопроект. Но легче сказать, чем сделать. Это же целая экосистема: разработки, исследования – следует учитывать все компоненты в процессе создания. Нужны сотни специалистов», — подытожил международный стратег Эндрю Льюнг.

25 июля производитель компьютерных устройств и компонентов Intel объявил о том, что будет выпускать чипы для тайваньской компании MediaTek. Уточняется, что Intel будет производить для MediaTek микросхемы, предназначенные для ряда интеллектуальных периферийных устройств, в частности, микросхемы на основе техпроцесса Intel 16, ранее известного как 22FFL (FinFET Low Power).