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Intel и MediaTek объявили о партнерстве в области производства чипов

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Фото: REUTERS
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Компании Intel и MediaTek объявили о сотрудничестве в области производства чипов. Теперь американская корпорация будет выпускать чипы для тайваньской компании. Об этом 25 июля сообщает агентство Reuters.

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«Для нас очень важно привлечь клиента из Тайваня, и они делают ставку на то, что мы вырастем и попробуем это. Таким образом, это крупная победа для постоянных клиентов», — сказал Рейтер Рандхир Такур, президент Intel Foundry Services.

Уточняется, что Intel будет производить для MediaTek микросхемы, предназначенные для ряда интеллектуальных периферийных устройств. По имеющейся информации, Intel будет выпускать для тайваньской компании микросхемы на основе техпроцесса Intel 16, ранее известного как 22FFL (FinFET Low Power).

Ранее, 16 июня, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил «Известиям» о том, что Baikal-S — наиболее удачная и конкурентоспособная разработка в российской IT-индустрии. Как пояснил собеседник «Известий», по своим характеристикам этот чип похож на процессоры от Intel и AMD 2019 года.

В январе СМИ со ссылкой на протокол заседания Минцифры России с зарубежными производителями электроники сообщили, что ведомство предложило производителям компьютерной техники Lenovo, HP и Acer подготовиться к выпуску ноутбуков с российскими процессорами. Источники, близкие к обсуждению инициативы, отмечали, что речь идет о «Байкал Электроникс». Однако в компании не стали комментировать данную тему.

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