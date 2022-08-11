Минпромторг анонсировал старт маркировки пива в апреле 2023 года

С 1 апреля 2023 года в РФ может стартовать обязательная цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России в среду, 10 августа.

«Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков станет возможна благодаря интеграции ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система. — Ред.) и информационной системы маркировки. Поэтому российские пивовары смогут зарегистрироваться в системе маркировки как участники оборота только в случае, если они уже подключены к ЕГАИС», — говорится в заявлении.

Кроме того, проекты постановления устанавливают сроки начала цифровой маркировки этих товарных групп: с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки «Честный знак», с 1 апреля 2023 года — маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Добавляется, что с 1 апреля начнет действовать обязательство оптовой и розничной торговли передавать в систему маркировки информацию о продаже промаркированной продукции.

«При этом передача информации о частичном выбытии пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в специализированную упаковку (кеги), при их реализации в розлив станет обязательной с 1 июня 2024 года», — отмечается в публикации.

5 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому онлайн-платформы для покупки товаров в интернете начнут привлекать к ответственности за продажу подделок и товара без маркировки. Согласно документу, с 1 марта 2023 года маркетплейсы обязуются следить за тем, чтобы весь ассортимент товара был промаркирован.