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Задержанного после драки в Мурино бойца MMA Тарасова отпустили из зала суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойца ММА Артема Тарасова, задержанного после массовой драки в Мурино, отпустили из зала суда. Об этом стало известно в среду, 10 августа.

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Как заявил сам боец, он является потерпевшим по данному делу.

По его словам, его сначала избили, затем привезли на это место силой. Также он уточнил, что происходящее там он пытался предотвратить.

«Это очень круто, что меру пресечения мне не дали, не закрыли меня, какая-то справедливость существует, и это очень приятно», — заявил Тарасов.

В ночь на 8 августа в Мурино на Екатерининской улице произошла массовая драка. На опубликованном в Сети видео видно, как две группы молодых людей устроили драку, в которой приняли участие не менее 20 человек. Один из них достал пистолет и выстрелил.

В тот же день появилась информация о якобы причастности Тарасова к инциденту. Однако в беседе с «Известиями» он опроверг эту информацию. По его словам, он действительно находился на месте происходящего, но в драке не участвовал. Тарасов уточнил, что потасовка произошла из-за разногласий двух людей.

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