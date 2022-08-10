Десятки километров побережья Ирана загрязнены нефтепродуктами

Несколько десятков километров побережья в районе Кенгана на юге Ирана загрязнены нефтепродуктами. Об этом 10 августа сообщил директор по вопросам портов и судоходства региона Бушер Мохаммад Шакиби Несаб.

«На побережье Кенгана была направлена группа по борьбе с загрязнением. В ходе предварительного расследования вероятным источником этого загрязнения была названа перекачка сырой нефти между танкерами», — цитирует его агентство Tasnim.

По его словам, источником загрязнения могли также послужить нефтяные вышки, расположенные рядом с портом.

К побережью Кенгана была направлена группа по борьбе с загрязнением, она занимается перекачкой сырой нефти. Несаб также призвал жителей Бушера присоединиться к уборке территории.

10 августа в Польше сообщили об экологической катастрофе из-за попавшего в реку Одер растворителя. Очевидцы заметили тысячи мертвых рыб на поверхности воды, а также запах хлора и канализационных стоков.