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Toyota заявила о неготовности электрифицировать свой пикап Tundra

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Фото: Toyota
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Североамериканское отделение компании Toyota не готово электрифицировать свой пикап Tundra. Об этом главный инженер Toyota Motor North America рассказал 10 августа изданию Сarbuzz.

«Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля»
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«Мы придерживаемся сбалансированного подхода к электрификации, будь то PHEV (подключаемый гибридный электромобиль), BEV (аккумуляторный электромобиль), топливные элементы, традиционные гибридные системы — мы исповедуем сбалансированный подход. Не существует одного предложения, отвечающего потребностям каждого клиента», — сообщил изданию Майк Свирс, главный инженер направления Toyota Tundra, Sequoia, Tacoma и 4Runner для американского рынка.

Один из главных разработчиков компании по-прежнему видит много проблем в том, чтобы совместить полноприводный легкий грузовик с электромотором и тяговыми батареями.

Более того, по мнению Свирса, в сегменте электропикапов не решен главный вопрос: как долго может такая машина буксировать прицеп и как далеко владелец сможет отъехать на нем от зарядной станции.

«Есть все эти типы вопросов, на которые, я думаю, нужно ответить. Пикапы отличаются от городских электромобилей, на которых вы бегаете туда-сюда на работу, а ночью подключаете дома», — подытожил Майк Свирс.

Специалист подчеркнул, что электромобили отвоевали себе место в мире, однако, учитывая некоторые особенности эксплуатации коммерческой техники, автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания, ДВС, должен тоже иметь свое место в мире.

Пока у инженеров Toyota нет желания последовать за коллегами из Ford и Chevrolet, которые предлагают электроверсии своих полноразмерных пикапов.

8 августа электромобили марки Ford заняли второе место после Tesla. В июле 2022 года общий объем продаж Ford и Lincoln на внутреннем рынке вырос в годовом выражении на 36,6% и составил 163 942 автомобиля. В июле 2022 года Ford сумел реализовать 2173 электропикапа модели Ford F-150 Lightning и 526 единиц коммерческих фургонов Ford E-Transit.

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