Toyota заявила о неготовности электрифицировать свой пикап Tundra
Североамериканское отделение компании Toyota не готово электрифицировать свой пикап Tundra. Об этом главный инженер Toyota Motor North America рассказал 10 августа изданию Сarbuzz.
«Мы придерживаемся сбалансированного подхода к электрификации, будь то PHEV (подключаемый гибридный электромобиль), BEV (аккумуляторный электромобиль), топливные элементы, традиционные гибридные системы — мы исповедуем сбалансированный подход. Не существует одного предложения, отвечающего потребностям каждого клиента», — сообщил изданию Майк Свирс, главный инженер направления Toyota Tundra, Sequoia, Tacoma и 4Runner для американского рынка.
Один из главных разработчиков компании по-прежнему видит много проблем в том, чтобы совместить полноприводный легкий грузовик с электромотором и тяговыми батареями.
Более того, по мнению Свирса, в сегменте электропикапов не решен главный вопрос: как долго может такая машина буксировать прицеп и как далеко владелец сможет отъехать на нем от зарядной станции.
«Есть все эти типы вопросов, на которые, я думаю, нужно ответить. Пикапы отличаются от городских электромобилей, на которых вы бегаете туда-сюда на работу, а ночью подключаете дома», — подытожил Майк Свирс.
Специалист подчеркнул, что электромобили отвоевали себе место в мире, однако, учитывая некоторые особенности эксплуатации коммерческой техники, автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания, ДВС, должен тоже иметь свое место в мире.
Пока у инженеров Toyota нет желания последовать за коллегами из Ford и Chevrolet, которые предлагают электроверсии своих полноразмерных пикапов.
8 августа электромобили марки Ford заняли второе место после Tesla. В июле 2022 года общий объем продаж Ford и Lincoln на внутреннем рынке вырос в годовом выражении на 36,6% и составил 163 942 автомобиля. В июле 2022 года Ford сумел реализовать 2173 электропикапа модели Ford F-150 Lightning и 526 единиц коммерческих фургонов Ford E-Transit.