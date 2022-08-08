На домашнем рынке электромобилей Ford занял второе место после Tesla

В США электромобили марки Ford заняли второе место после Tesla. В июле 2022 года общий объем продаж Ford и Lincoln на внутреннем рынке вырос в годовом выражении на 36,6% и составил 163 942 автомобиля. Об этом сообщило агентство «Автостат Инфо».

Продажи полностью электрических машин Ford на американском рынке достигли нового рекорда. В июле 2022 года компания продала 7669 единиц, что на 169% больше, чем в 2021 году. В структуре продаж Ford на авторынке США такие автомобили заняли 4,9%, что также является новым рекордом для производителя.

«Доля Ford в сегменте электромобилей быстро растет. В июле Ford занял почти 11-процентную долю в этом сегменте авторынка и это стало самым высоким показателем в истории компании», — сообщили в компании.

Всего за июль 2022 года Ford сумел реализовать 2173 электропикапа модели Ford F-150 Lightning, 4970 спортивных машин Ford Mustang Mach-E, а также 526 единиц коммерческих фургонов Ford E-Transit.

21 июля стало известно, что основой для нового электромобиля «Москвич» может стать платформа электромобиля «Кама». Всего под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей, среди которых будут четыре кроссовера и один седан.