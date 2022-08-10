Продажи мебели в России сократились на 30–35%

В мае 2022 года отпускные цены производителей и потребительские цены на мебель начали снижаться и в конце июня практически вернулись на уровень начала года, свидетельствуют оперативные данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Причиной появления новой тенденции в ассоциации называют кризис перепроизводства на рынке древесных плит.

Согласно данным исследования маркетинговой компании «Экспресс-Обзор», в июне 2022 года отпускные цены на древесные плиты сократились по сравнению с показателем предыдущего месяца на 5,4 процентных пункта. Аналитики отмечают, что это самое масштабное снижение цен за последние полтора года.

Как заявил «Известиям» в среду, 10 августа, глава Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков, одной из глобальных причин такого снижения отпускных цен производителями мебели стало перепроизводство плит. Из-за этого поставщики древесно-стружечных плит (ДСП) и ориентированно-стружечных плит (ОСП), основного сырья для мебельной промышленности, вынужденно снижают цены уже на свою продукцию.

Согласно данным исследования «Экспресс-Обзора», за первое полугодие 2022 года объем производства ДСП и ОСБ в России сократился на 6%. Критичными для отрасли стали май и июнь, когда выпуск продукции сократился на 23 и 35% соответственно по сравнению с показателями этих же месяцев 2021 года.

«Одновременно с этим, также в мае, производители плит стали снижать отпускные цены для внутренних потребителей, на конец июня ДСП и ОСБ можно было покупать практически по тем же ценам, что и в январе. Падение стоимости основного сырья позволило и мебельщикам значительно снизить отпускные цены на свою продукцию», — подтверждает Александр Шестаков.

При этом, по данным «Экспресс-Обзора», потребительские цены на мебель в указанный период сократились не так существенно. После взрывного роста цен в марте-апреле, когда мебель подорожала сразу на 22–23% по сравнению с аналогичными периодами 2021 года, в мае-июне данный тренд пошел на спад. В июне 2022-го рост потребительских цен относительно июня 2021-го составил 19,4%, а по отношению к декабрю мебель продается дороже на 12,8%.

«Снижение потребительских цен на рынке мебели было зафиксировано еще в мае 2022 года, в июне тенденция стала укрепляться. Это своего рода знаковое событие для всей мебельной отрасли: до сих пор на протяжении двух десятилетий, с января 2002 года, потребительские цены на мебель месяц от месяца росли», — констатирует Александр Шестаков.

Однако, по его мнению, это «не самый хороший знак для производителей и продавцов мебели».

Согласно статистическим данным, начиная с марта 2022 года объемы производства мебели в натуральном выражении снижаются, и хотя в июне наблюдался небольшой рост данного показателя по сравнению с маем, аналитики считают это явление сезонным и не влияющим на общий тренд.

«В стоимостном выражении за счет роста цен по отношению к аналогичному периоду 2021 года выпуск мебели пока еще показывает рост. Однако мы видим, что темпы замедляются, и очень вероятно, что уже в июле впервые с ковидной весны-2022 показатели производства мебели в денежном выражении снова провалится в отрицательную зону», — предупреждает Александр Шестаков.

Такая рыночная ситуация, по его мнению, является следствием глобального экономического кризиса, уже оказавшего влияние, в частности, на покупательную способность и уровень реальных располагаемых доходов россиян. После мартовского ажиотажа спрос на мебель прогнозируемо сокращается, покупатели либо откладывают приобретение до лучших времен, либо делают выбор в пользу максимально дешевых товаров, объясняет глава Первой мебельной фабрики. В целом, по его оценкам, в первом полугодии 2022 года объем продаж мебели в России сократился по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 30–35%.

«Сколько времени продлится такая ситуация, предсказать трудно, но очевидно, что рынок начнет стабилизироваться не завтра, не в следующем месяце и даже не в следующем квартале. Для мебельной отрасли наступили тяжелые времена», — резюмирует президент АМДПР.

В начале июня «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) писали, что российский рынок онлайн-торговли вырос на 50%. В общем объеме продаж 17% пришлось на мебель и товары для дома. Аналитики подчеркивали, что в условиях экономической трансформации и нестабильности рынок e-commerce продолжит расти.