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Продавцы подсчитали стоимость сбора ребенка в школу в Москве

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Школьная форма в новом учебном году обойдется родителям примерно в 11,6 тыс. рублей для девочки и в 9,4 тыс. рублей для мальчика. Ранец для ученика начальной школы будет стоить 4 тыс. рублей. Об этом в среду, 10 августа, «РИА Новости» рассказали опрошенные сотрудники магазинов детской одежды и товаров в Москве.

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Сотрудники одного из магазинов школьной формы в северо-восточной части города сказали, что комплект, состоящий из блузки, сарафана и юбки, будет стоить около 10 тыс. рублей. А полноценный костюм на мальчика — от 8,5 тыс. рублей.

«Сейчас новая коллекция с минимальной скидкой распродается. Сейчас самый сезон», — подчеркнули в магазине.

Более бюджетный вариант нашелся на западе Москвы, там полный костюм для школьника из брюк, рубашки и пиджака обойдется родителям в 6,4 тыс. рублей.

Наибольший разброс цен и разнообразие можно встретить на площадках интернет-магазинов. Так, для ученика можно найти комплект из брюк, рубашки, жилетки и пиджака как за 25 тыс., так и за 9 тыс. рублей. Максимальная цена юбки, блузки и сарафана на ученицу обойдется в 21,5 тыс. рублей, однако существует шанс сэкономить, потратив 10,5 тыс.

Сотрудница одного из магазинов, где продаются детские рюкзаки, отметила, что можно сэкономить, купив товар с прошлого года.

«Рюкзаки у нас идут от 1,5 тыс. до 6 тыс. По 1,5 тыс. — это рюкзаки прошлого года. Новые уже в районе 6 тыс.», — рассказала она.

Исходя из данных, предоставленных «Известиям» специалистами ресурса «Чек Индекс», во второй половине июля траты россиян на «школьный набор» выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщается 8 августа. По данным аналитиков, с 15 по 31 июля в среднем на сборы ребенка в школу россияне тратили по 13 919 рублей.

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