Во второй половине июля траты россиян на «школьный набор» выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных, предоставленных «Известиям» специалистами ресурса «Чек Индекс».

Они проанализировали данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» о продажах с 15 по 31 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Оператор получает информацию от 1,1 млн онлайн-касс в России.

По данным аналитиков, в среднем на сборы ребенка в школу россияне тратили 13 919 рублей. В эту сумму вошли набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьная форма и блузка или рубашка, запасные брюки или юбка, кроссовки и туфли или ботинки.

Например, на комплект канцелярских принадлежностей первоклассника в этом году тратили на 9% больше, чем в прошлом, — в среднем по 859 рублей. Рюкзак для школьника обходился в 1954 рубля, что на 14% дороже.

Средний чек на школьную форму вырос на четверть, до 3011 рублей. Детские туфли или ботинки обошлись в 1823 рубля, рост трат на них по сравнению с прошлым годом составил 15%, кроссовки для занятий физкультурой — в 2279 рублей, или на 10% дороже.

Все больше родителей начинают приобретать необходимое заранее и выбирают для этого маркетплейсы и интернет-магазины, стремясь сэкономить деньги и время, отметили эксперты. Это подтверждают данные самих онлайн-площадок: только на Wildberries продажи товаров для школы выросли во второй половине июля на 51% по сравнению с прошлым годом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Форменное разнообразие: траты на сборы в школу выросли на 20%