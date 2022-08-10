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Цены в отелях Петербурга выросли более чем на 30% с начала года

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С начала 2022 года цены в отелях Санкт-Петербурга выросли более чем на 30%. Об этом в среду, 10 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на представителей сервисов бронирования.

Так, по данным Ostrovok.ru, средняя стоимость ночи проживания в июле в городе составила 4800 рублей. Показатель — на 30% выше, чем был в марте.

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«При этом средняя стоимость забронированной ночи в апартаментах увеличилась в полтора раза — с 3 тыс. рублей в марте до 4500 рублей в июле», — говорится в сообщении сервиса.

В отелях без звезд изменения цены не так заметны. В марте ночь стоила в среднем 3600 рублей. В июле — 3700 рублей.

Также практически не изменилась стоимость забронированной ночи в отелях категории пять звезд — 12 500 рублей в июле против 12 600 рублей в марте (–1%).

«На треть оказалась выше средняя стоимость забронированной ночи в отелях категории три звезды (4900 рублей), на 35% — в четырехзвездочных отелях (7 тыс. рублей)», — рассказали в пиар-службе сервиса.

По словам главы сервиса онлайн-бронирования Суточно.ру Юрия Кузнецова, Санкт-Петербург — это самый популярный город для поездок у россиян.

«Среднеиюльская ставка составила 4600 рублей, что на 40% больше, чем в июле 2021-го. Если сравнивать с началом года, в январе средняя стоимость аренды составляла 2980 рублей за сутки. В мае цена выросла до 4160 рублей за сутки, в июне — до 4400 рублей за сутки. На август туристы бронируют жилье в среднем по ставке 4380 рублей за сутки», — отметил он.

Ранее, 31 мая, аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» сообщили, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что по России в мае самостоятельными путешественниками совершалось 86,1% перелетов. Доля зарубежных авианаправлений составила 13,9%.

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