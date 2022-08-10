В Ставрополье фермер выкупил дно пруда и не пускает рыбаков

В Ставропольском крае идет настоящая битва между жителями села Киевка и фермером Николаем Волковым. Бизнесмен заявляет, что является единственным хозяином местного пруда, и не подпускает рыбаков к воде.

По словам жителей, они рыбачили на этом месте десятилетиями. Однако теперь им заявляют, что рыбачить здесь нельзя, поскольку земля и дно водоема принадлежат Волкову.

Рыболовов с пруда выгоняют вооруженные люди, нанятые предпринимателем. В выходные дни по водоему курсирует лодка с надзирателем на борту, который проверяет садки с уловом. Тем, кто несмотря на призывы покинуть пруд, остается рыбачить, поступают угрозы о расправе.

Корреспонденту «Известий» удалось встретиться с представителем фермера. Доверенное лицо заявило, что у него есть все бумаги на землю, и они абсолютно легальны. Между тем, условное межевание земли рыбаков не устроило.

«Самоуправство, которым занимаются тут ребята Волкова, переходит все границы. Мне были угрозы о том, что сожгут мою машину и со мной произойдет что-то нехорошее после того, как я отказался покинуть водоем», — рассказал рыбак Виктор.

Жители Киевки даже готовы были заключить сделку с бизнесменом, предложив ему сделать рыбалку платной, но их инициатива не нашла поддержку.

Тогда активисты обратились в Федеральное агентство по рыболовству. В ответе надзорного ведомства на их обращение говорится, что лов рыбы на пруду разрешен. Между тем, попасть на пруд они по-прежнему не могут. Тогда рыбаки обратились в местную прокуратуру.

Ранее, в конце июля, сообщалось, что в Тюменской области по подозрению в незаконной рыбной ловле задержали жителя Уватского района. В ходе обыска у него изъяли пластиковый контейнер, в котором находились 27 стерлядей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.