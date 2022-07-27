Жителя Тюменской области задержали за вылов 27 стерлядей

В Тюменской области по подозрению в незаконной рыбной ловле задержали жителя Уватского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, когда он причалил на лодке к берегу, возвращаясь с рыбалки. В ходе обыска у него изъяли пластиковый контейнер, в котором находились 27 стерлядей.

Причиненный департаменту по охране объектов животного мира ущерб оценили почти в 125 тыс. рублей, пишет Megatyumen.ru.

«Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что рыбу добывал, используя специальные фитили», — говорится в сообщении УМВД. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.