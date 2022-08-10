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На Урале женщина пыталась продать семилетнего сына за 300 тыс. рублей

В Екатеринбурге задержали женщину, пытавшуюся продать семилетнего сына за 300 тыс. рублей из-за долгов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Екатеринбурге задержали женщину, которая пыталась продать семилетнего сына за 300 тыс. рублей, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в Telegram-канале RT.

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Задержанная пояснила, что отношения мальчика не заладились с ее новым мужем, и он был против старшего сына. Кроме того, она хотела рассчитаться со своими долгами. Таким образом, они решили продать сына от первого брака за 300 тыс. рублей.

О предложении узнали волонтеры, которые встретились с подозреваемой и забрали ребенка.

Отмечается, что мальчику уже ищут новую семью, а в отношении его матери и отца идет проверка.

В июле прошлого года следственным комитетом в окончательной редакции было предъявлено обвинение московским врачам в 11 эпизодах продажи детей от суррогатных матерей иностранцам.

По данным следствия, под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.

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