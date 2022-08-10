Строительство нового ФОКа в Якутске завершат в октябре

В микрорайоне Марха в Якутске в октябре планируют завершить строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и катком. Об этом председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас подрядчик занимается внутренним работами. В ближайшее время начнется установка холодоснабжения для ледового катка. В целом строительство ведется в соответствии с графиком.

Также уже начался поиск необходимых специалистов и тренеров. Вопрос будет решаться совместно с республиканским минспорта и властями Якутска, пишет ИА SakhaNews.

В начале лета сообщалось, что в Благовещенске в IV квартале 2022 года планируют завершить строительство второго в городе физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возводят на улице Набережной в районе ЖК «Лазурный берег».