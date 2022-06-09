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Строительство еще одного ФОКа завершат в Благовещенске в конце 2022 года

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В Благовещенске в IV квартале 2022 года планируют завершить строительство второго в городе физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщает городская мэрия.

Спорткомплекс возводят на улице Набережной в районе ЖК «Лазурный берег» у реки Зеи. Площадь выбранного участка составляет 10 тыс. кв. м, а общая площадь двухэтажного ФОКа — 3 тыс. кв. м.

В здании разместятся универсальный зал, зал для борьбы и боксерский зал с рингом. Прилегающую территорию заасфальтируют, а рядом с ФОКом обустроят парковку на 55 мест.

Как отмечает Амурская Служба Новостей, в районе набережной Зеи, где сейчас проводится берегоукрепление, также появятся детский сад и большая парковая зона. Данные объекты включены в генплан.

Ровно год назад, 9 июня, в Благовещенске открыли первый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он расположен на Новотроицком шоссе, 8. На его базе заработала первая же спортшкола «Центр боевых искусств».

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