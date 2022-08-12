Сухой закон: как Европа выживает без воды

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Из-за аномальной погоды энергокризис в Старом Свете усугубляется
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Более половины территории ЕС и Великобритании в этом году испытывает на себе последствия засухи, которые усугубляются аномальной жарой. Знаменитый Гринвич-парк в Лондоне теперь больше похож на пустыню. Угроза возникновения пожаров и нехватка воды приводят к проблемам не только в сельском хозяйстве и судоходстве, но и в энергетике. Властям приходится ограничивать водоснабжение и идти на нарушения экологических норм. Как европейцы справляются с погодной катастрофой — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Nurphoto/Jonathan Raa
Уровень воды в Рейне — торговой водной артерии Германии — упал до критических отметок и продолжает снижаться. Если судоходство остановится, прекратится транспортировка грузов, пострадает множество предприятий, осложняется и работа электростанций
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Во Франции рекордная жара уничтожает урожай подсолнечника и фруктов
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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
Русло По, самой большой реки в Италии, на которую приходится почти треть сельскохозяйственного производства страны, местами превратилось в пустыню с растрескавшейся землей
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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
Река пересохла настолько, что на обнажившемся дне удалось обнаружить бомбу времен Второй Мировой войны
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Европейским фермерам нечем кормить и поить домашний скот
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Некоторые пруды и озера высыхают полностью
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Фермерам нечем поливать поля, под угрозой гибели оказались многочисленные виноградники
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топлива
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Сильнейшая засуха ударила и по туристической отрасли — некогда полноводная река Ду на границе Франции и Швейцарии полностью высохла, десятки прогулочных катеров оказались в песке
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Alain Pitton
Во Франции из-за погодной аномалии усугубился энергетический кризис — реки Рона и Гаронна слишком нагрелись, чтобы охлаждать ядерные реакторы расположенных на них АЭС. Властям пришлось пренебречь экологическими нормами и ослабить требования к АЭС, которые предписывают снижать мощность либо вообще останавливать станцию, если температура в реке поднимается выше нормы
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Фото: REUTERS/Europa Press/ABACA/Maria Jose Lopez
Запасы водохранилищ Испании во время засухи сократились до 39,2%, что является самым низким показателем с 1995 года
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Самая тяжелая обстановка сложилась в автономных сообществах Андалусия, Галисия, Кастилия-и-Леон, Каталония, Наварра и Эстремадура. В некоторых муниципалитетах ограничили полив улиц, отключили души на пляжах, запретили бассейны. Улучшения ситуации пока не ожидается
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