Сухой закон: как Европа выживает без воды

Более половины территории ЕС и Великобритании в этом году испытывает на себе последствия засухи, которые усугубляются аномальной жарой. Знаменитый Гринвич-парк в Лондоне теперь больше похож на пустыню. Угроза возникновения пожаров и нехватка воды приводят к проблемам не только в сельском хозяйстве и судоходстве, но и в энергетике. Властям приходится ограничивать водоснабжение и идти на нарушения экологических норм. Как европейцы справляются с погодной катастрофой — в фотогалерее «Известий»