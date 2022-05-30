Приступ голода: в Сомали из-за засухи умирают дети

Погодный катаклизм заставляет людей покидать свои дома и переселяться туда, где есть вода. Однако и это не всегда помогает — ослабевшая от голода Халима Хассан Абдуллахи родила дочерей-близнецов в лагере для климатических беженцев на месяц раньше срока. Девочки прожили всего сутки