Реклама
Прямой эфир
Мир
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный
Мир
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
СК изучит найденные на базе Красного Креста в Мариуполе медкарты детей
Мир
В Херсонской области заявили о попытках ВСУ прорвать оборону региона
Мир
В Сербии эвакуировали редакцию газеты после сообщений о минировании
Спорт
Финляндия обыграла Канаду и в четвертый раз победила на ЧМ по хоккею
Мир
В ДНР заявили о ведении переговоров с рядом стран о признании республики
Мир
Лавров усомнился в снятии санкций Западом после окончания спецоперации
Мир
На саммите ЕС обсудят возможность конфискации российских активов
Мир
Захарова в шутку предложила премьеру Эстонии «отчитать» послов ЕС
Мир
Лавров обвинил Францию в разжигании украинского национализма

Приступ голода: в Сомали из-за засухи умирают дети

Природная катастрофа поставила на грань выживания миллионы людей
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
В Сомали наблюдается сильнейшая за последние 40 лет засуха. Она уничтожила посевы бобов и кукурузы, привела к гибели домашних животных, от голода в стране начали умирать дети. Как сомалийцы пытаются выжить — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Погодный катаклизм заставляет людей покидать свои дома и переселяться туда, где есть вода. Однако и это не всегда помогает — ослабевшая от голода Халима Хассан Абдуллахи родила дочерей-близнецов в лагере для климатических беженцев на месяц раньше срока. Девочки прожили всего сутки
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Природная катастрофа может затронуть около 8 млн жителей — половину населения страны
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
В таких условиях сомалийцы живут уже не первый год
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Есть опасения, что может повториться ситуация 2011 года, когда от голода погибли более четверти миллиона человек. В основном это были дети до пяти лет
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
В настоящее время бедствие охватило 66 районов Сомали
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
От засухи пострадали 9 млн голов скота
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Фермеры пытались спасти животных, но потеряли все свои стада и были вынуждены уехать
На весь экран
Фото: REUTERS/World Food Programme/Claire Nevill
Люди бегут в сторону больших городов, где надеются найти воду и еду
На весь экран
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Цены на товары в стране выросли вдвое. Власти просят международное сообщество о помощи
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022