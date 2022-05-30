Приступ голода: в Сомали из-за засухи умирают дети

В Сомали наблюдается сильнейшая за последние 40 лет засуха. Она уничтожила посевы бобов и кукурузы, привела к гибели домашних животных, от голода в стране начали умирать дети. Как сомалийцы пытаются выжить — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Погодный катаклизм заставляет людей покидать свои дома и переселяться туда, где есть вода. Однако и это не всегда помогает — ослабевшая от голода Халима Хассан Абдуллахи родила дочерей-близнецов в лагере для климатических беженцев на месяц раньше срока. Девочки прожили всего сутки
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Природная катастрофа может затронуть около 8 млн жителей — половину населения страны
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
В таких условиях сомалийцы живут уже не первый год
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Есть опасения, что может повториться ситуация 2011 года, когда от голода погибли более четверти миллиона человек. В основном это были дети до пяти лет
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
В настоящее время бедствие охватило 66 районов Сомали
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
От засухи пострадали 9 млн голов скота
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Фермеры пытались спасти животных, но потеряли все свои стада и были вынуждены уехать
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Фото: REUTERS/World Food Programme/Claire Nevill
Люди бегут в сторону больших городов, где надеются найти воду и еду
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Цены на товары в стране выросли вдвое. Власти просят международное сообщество о помощи
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