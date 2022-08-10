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В Китае представили супер-электромобиль Avatr 11

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Фото: Changan
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Корпорация Changan вывела на домашний рынок электрический внедорожник Avatr 11. Об этом 10 августа сообщило издание «Китайские автомобили».

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Эксперты отметили, что столь смелое сочетание форм и линий достаточно редко можно увидеть не только в китайском автопроме, но и мировом.

В машине установлен автопилот, который работает на основе данных, которые он собирает с 13 камер, 12 сенсоров, 6 радаров и 3 лидаров.

В основе машины находятся два электромотора суммарной мощностью в 578 л. с. На разгон до первой сотни требуется менее четырех секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 200 км/ч.

Кроссовер может комплектоваться двумя батареями на 90,4 и 116,8 кВт⋅ч. С первым запас хода Avatr 11 не превысит 555 км. Со второй он способен преодолеть на одной зарядке до 680 км.

Под стать машине в ее салоне три дисплея: один для водителя, другой для переднего пассажира плюс экран мультимедийной системы.

Новинка получила начальный ценник в 349 900 юаней (3,1 млн рублей). Самую дорогую версию, которую сделают тиражом в 500 экземпляров, компания оценила в 600 000 юаней (5,3 млн рублей).

9 августа другой автопроизводитель, Volvo, сообщил, что следующее поколение модели Volvo XC90 будет снабжено автопилотом, так как машина оборудована датчиками для автономного вождения. В систему автономного пилотирования машины будут входить лидар, пять радарных систем, восемь камер и 16 ультразвуковых датчиков.

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