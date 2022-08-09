Новый Volvo XC90 оборудуют системой автономного вождения

В компании Volvo объявили, что новое поколение модели Volvo XC90 сможет автономно ездить по шоссе, так как машина будет оборудован датчиками для автономного вождения. Об этом 9 августа сообщил журнал Autobild.

По информации издания, шведский производитель свою следующую версию кроссовера для американского рынка намерен оснастить системой Ride Pilot.

В нее будут входить лидар, пять радарных систем, восемь камер и 16 ультразвуковых датчиков, которые все вместе будут отвечать за систему автономного вождения электромобиля.

Издание отметило, что к концу 2022 года у покупателей Volvo в США появится возможность снять руки с руля электромобиля на американских автомагистралях.

Первые машины XC90 с системой автономного вождения должны появится в Калифорнии.

8 августа сообщалось, что электромобили марки Ford заняли в США второе место после Tesla. В июле 2022 года общий объем продаж Ford и Lincoln на внутреннем рынке вырос в годовом выражении на 36,6%. В июле 2022 года компания продала 7669 единиц электротранспорта, что на 169% больше, чем в 2021 году.