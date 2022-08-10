Эксперты объяснили падение цен на автомобили в России

Снижение цен на автомобили отражает спокойствие и уверенность поставщиков и продавцов. Об этом в среду, 10 августа, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, авторынок — достаточно неповоротливая и медлительная отрасль.

«Снижение цен — это очевидный маркер спокойствия и уверенности как поставщиков, так и продавцов», — сказал Сигал в беседе с «Лентой.ру».

При этом он отметил, что до зимних ценовых значений пока далеко и, для того чтобы восстановить спрос на рынке, цены должны как минимум войти в коридор нормальных значений и приблизиться к покупательским возможностям граждан.

Кроме того, он связал снижение цен с непростой логистикой. По этой причине, считает эксперт, автомобильный рынок одним из последних входит в зону стабилизации, в отличие от остальных отраслей розницы.

Накануне стало известно о том, что в России снизились цены на иномарки с пробегом. Средняя цена наиболее популярных брендов зарубежных марок с пробегом на площадке «Авито Авто» упала до значений января 2022 года. Популярные автомобили иностранных брендов с пробегом стали стоить столько же, сколько они стоили в январе 2022 года.