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Политолог Губин объяснил полную смену правительства в Японии

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Фото: REUTERS/Rodrigo Reyes Marin
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Полные перестановки в японском правительстве нужно связывать исключительно с внутриполитической ситуацией, а не с Россией или любой другой страной. Такое мнение в среду, 10 августа, высказал доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

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«Вероятно, Кисида (премьер-министр Фумио. — Ред.) недоволен деятельностью правительства по некоторым направлениям либо надеется на улучшение показателей. Прежде всего речь про экономические показатели, которые существенно упали в связи с пандемией коронавируса, в связи с нестабильной и ухудшающейся геополитической обстановкой и в связи со сломом бытовых и логистических цепочек», — рассказал Губин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, перестановки нужны исключительно для укрепления позиций и повышения уровня эффективности.

Ранее в этот же день правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками.

Уже известно, что министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, стал экс-глава минэкономразвития страны Ясутоси Нисимура. Министром обороны стал уже занимавший эту должность с 2008 по 2009 год Ясукадзу Хамада, лидером минздрава стал Кацунобу Като, а должность главы министерства экономической безопасности получил Санаэ Такаити — председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии.

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