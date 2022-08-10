Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью
Армия
Российские ракеты «Циркон» назвали абсолютным оружием
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Херсонской области выстроились очереди за российскими паспортами
Армия
Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд
Сюжет:

В Турции начали принимать карты российских подсанкционных банков

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карты «Мир» Сбербанка, ВТБ и других подсанкционных банков России начали принимать в Турции. По меньшей мере уже карты принимают два турецких банка из пяти, подписавших соглашение с платежной системой (ПС) «Мир», сообщает в среду, 10 августа, «Коммерсант».

Чудная пластика: как использовать карты «Мир» на курортах Турции
Российские туристы смогут расплачиваться в отелях картами национальной платежной системы

Несколько туристов из Турции рассказали изданию, что, несмотря на опасения и предостережения экспертов, они без проблем пользуются картами «Мир» Сбербанка и ВТБ в этой стране. Их без проблем принимают в своей инфраструктуре DenizBank и VakifBank. В обоих банках можно снять наличные в турецких лирах.

Всего с платежной системой «Мир» в Турции сотрудничают пять кредитных организаций: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank. Однако, по мнению юристов, эти учреждения рискуют попасть под вторичные санкции США, вплоть до отключения от SWIFT, пишет газета.

В то же время, по мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, риск так называемых вторичных санкций существенно преувеличен. Он считает, что некое фрондерство турецких банков вполне оправданно экономической эффективностью данных операций, учитывая клиентскую базу Сбербанка и ВТБ.

Ранее, 6 августа, турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган по возвращении из Сочи, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что в использовании в Турции российских карт «Мир» наблюдаются серьезные подвижки. Он отметил, что все пять турецких банков продолжают работу над этим.

В настоящее время карты «Мир» также принимают в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Армении, во Вьетнаме, Южной Осетии и Абхазии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022