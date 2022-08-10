В Турции начали принимать карты российских подсанкционных банков

Карты «Мир» Сбербанка, ВТБ и других подсанкционных банков России начали принимать в Турции. По меньшей мере уже карты принимают два турецких банка из пяти, подписавших соглашение с платежной системой (ПС) «Мир», сообщает в среду, 10 августа, «Коммерсант».

Несколько туристов из Турции рассказали изданию, что, несмотря на опасения и предостережения экспертов, они без проблем пользуются картами «Мир» Сбербанка и ВТБ в этой стране. Их без проблем принимают в своей инфраструктуре DenizBank и VakifBank. В обоих банках можно снять наличные в турецких лирах.

Всего с платежной системой «Мир» в Турции сотрудничают пять кредитных организаций: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank. Однако, по мнению юристов, эти учреждения рискуют попасть под вторичные санкции США, вплоть до отключения от SWIFT, пишет газета.

В то же время, по мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, риск так называемых вторичных санкций существенно преувеличен. Он считает, что некое фрондерство турецких банков вполне оправданно экономической эффективностью данных операций, учитывая клиентскую базу Сбербанка и ВТБ.

Ранее, 6 августа, турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган по возвращении из Сочи, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что в использовании в Турции российских карт «Мир» наблюдаются серьезные подвижки. Он отметил, что все пять турецких банков продолжают работу над этим.

В настоящее время карты «Мир» также принимают в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Армении, во Вьетнаме, Южной Осетии и Абхазии.