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Российская ПВО сбила 7 снарядов РСЗО Himars над Херсоном

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Херсонской областью две баллистические ракеты «Точка-У» и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars, выпущенные украинскими боевиками. Об этом 10 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов РСЗО Himars», — рассказал Конашенков.

Генерал-лейтенант добавил, что в районе Веселый Кут Николаевской области были перехвачены еще четыре снаряда РСЗО «Смерч».

Накануне в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань. В результате было уничтожено свыше 300 снарядов к РСЗО Himars.

7 августа в российском оборонном ведомстве рассказали, что в Николаевской области был уничтожен арсенал с 45 т боеприпасов, которые украинская армия получила от стран НАТО.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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