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Депутат омского горсовета объявлен в розыск по делу о фейках о ВС РФ

Депутат омского горосовета Петренко объявлен в розыск по делу о фейках о ВС РФ
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Фото: Омский горсовет
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Депутата омского горсовета Дмитрия Петренко, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, объявили в розыск после того, как он перестал приходить на заседания. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Омска.

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«Его (Петренко. — Ред.) объявили в розыск с изменением меры пресечения на заключение под стражу. Он не являлся на заседания суда, его подвергали приводу. Поступила информация, что он находится за пределами РФ», — сказали в суде ТАСС.

В марте в отношении депутата было возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии (ст. 207.3 УК РФ). В материалах следствия указывается, что в своем Telegram-канале Петренко распространил под видом достоверной ложную информацию «об использовании Вооруженных сил РФ для уничтожения гражданского населения и гражданской инфраструктуры Украины».

В том же месяце суд избрал Петренко меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещалось выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и СМИ, а также использовать любые средства связи и интернет без письменного разрешения следователя.

Уголовное дело, насчитывающее семь эпизодов, поступило на рассмотрение Куйбышевского районного суда 25 июля. Предварительные слушания по делу были назначены на 8 и 9 августа, однако подсудимый в суд не явился. Депутату грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В прошлом году Петренко уже был арестован на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Депутат отказался прекратить съемку на одном из избирательных участков во время проведения 19 сентября единого дня голосования. Также депутат был арестован на семь суток «за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики».

Ранее, 22 июля, в отношении депутата Новосибирского горсовета Хельги Пироговой возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Спустя три дня стало известно, что она покинула страну.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент России Владимир Путин. Фейки о Вооруженных силах России начали активно распространятся в Сети на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

8 августа генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что на текущий момент заблокировано около 138 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих фейковую информацию относительно событий на Украине.

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