Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию после дела о фейках про ВС РФ
Депутат новосибирского городского совета Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщила 25 июля ее коллега Светлана Каверзина.
По данным депутата новосибирского горсовета Каверзиной, она улетела в Грузию. Как передает ТАСС, эту информацию Каверзиной сообщила сама Пирогова.
Уголовное дело в отношении Пироговой было возбуждено 22 июля по поручению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.
По данным следствия, 15 июля Пирогова опубликовала в соцсети заведомо ложную информацию под видом достоверной. Ее сообщение содержало фейковые данные о Вооруженных силах РФ. Сама Пирогова удалила написанный ранее комментарий.
До этого, 21 марта, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. По данным следствия,он в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия. Он также призвал к уничтожению россиян и распространял фейки о бомбардировках и обстрелах мирных граждан со стороны ВС РФ.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.