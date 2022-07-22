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В Новосибирске возбудили дело в отношении депутата Пироговой

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Фото: СК РФ
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В Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. Об этом сообщается 22 июля на сайте СК РФ.

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«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», — отметили следователи.

В ходе проверки установлено, что 15 июля депутат новосибирского совета депутатов Хельга Пирогова опубликовала в соцсети заведомо ложную информацию под видом достоверной. Ее сообщение содержало фейковые данные об использовании Вооруженных сил РФ.

Следствие проводит комплекс следственных действий, собираются доказательства в рамках уголовного дела.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — отметили в ведомстве.

Глава СК 20 июля поручил региональному главку проверить слова депутата о погибших российских военных. К Бастрыкину с заявлением о привлечении Пироговой к уголовной ответственности обратились местные депутаты. Основанием стал опубликованный ею комментарий в Сети.

Сама Пирогова удалила написанный ранее комментарий.

7 марта глава ведомства поручил подчиненным проверить призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном, внесенным в список лиц, имеющих отношение к экстремистской деятельности. 21 марта стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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