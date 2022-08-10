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Без трубопровода «Дружба» три страны Европы могут остаться без нефти

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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Европейские страны заинтересованы в возобновлении прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в течение недели, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Иначе запасы ресурса на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии, Словакии и Чехии могут кончиться.

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«Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружбы», снабжающей Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» не смогла оплатить транзит из-за западных санкций. Европейцы уже проявили заинтересованность в решении проблемы: венгерская компания MOL заявила, что может взять обязательства по оплате на себя.

«При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — объяснил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

Он же подтвердил, что «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Как уточнил Демин, «Укртранснафта» оказывает услуги на условиях стопроцентной предоплаты, но сделать платеж невозможно из-за санкций.

«По южной ветке российскую нефть получают Чехия, Венгрия и Словакия. При этом, как мы помним, именно Венгрия стала главным европейским возмутителем спокойствия, настоявшим на изъятии поставок по «Дружбе» из общего санкционного режима. И вот теперь власти Евросоюза делают, что называется, ответный ход, делая невозможной оплату за транзит. С одной стороны, они, вопреки собственным же решениям, де-факто блокируют поставки по трубопроводу, стремясь тем самым в очередной раз нанести ущерб России. А с другой стороны, «наказывают» Венгрию, а заодно и ее соседей за якобы пророссийскую позицию», — напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфтоТЭК» Андрианов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти»

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