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Эксперты рассказали о мошенничестве со страхованием «Единого счета в ЦБ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новую схему мошенничества со страхованием «Единого межбанковского счета Центробанка (ЦБ)» выявили специалисты крупных банков. Потенциальной жертве звонят якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о поступившем «заявлении от ЦБ» о компрометации персональных данных, узнали «Известия» в среду, 10 августа.

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Злоумышленники уверяют, что списания производились не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету, и предлагают его застраховать.

В Центробанке (ЦБ) напомнили, что не работают с физлицами. А эксперты указали, что мошенники постоянно меняют схемы работы, подстраиваясь под новостной фон. В новой мошеннической схеме с каждым клиентом работают несколько злоумышленников.

«Легенда о «едином счете в ЦБ» появилась у мошенников чуть ранее в этом году и, к сожалению, пользуется успехом. Клиенты в стрессовой ситуации могут поверить, что подобный счет у них действительно может быть, и готовы приложить все усилия, чтобы защитить его. Поэтому предложение быстро оформить страховку, которая защитит все деньги клиента, — это та самая уловка, на которую злоумышленники стремятся поймать своих жертв», — констатировал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Его главная рекомендация — сохранять «холодную голову» при телефонном разговоре.

Чугунов объяснил, что деньги могут храниться только на счете, который клиент открывал в своем банке. Никакого «единого счета в ЦБ» не существует, а страховать его — значит переводить свои деньги мошенникам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«На страхование и риск: мошенники стали предлагать защитить счета в ЦБ»

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