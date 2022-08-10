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Такси в России предложили составлять личные рейтинги водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Эта и другие поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров легковым такси», разработаны в Госдуме, выяснили «Известия» в среду, 10 августа.

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«Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Но в законодательстве это не прописано. Однако пассажир должен понимать — кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания», — пояснила «Известиям» один из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Помимо нее соавтором документа выступил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Еще одна поправка предполагает запрет на передачу заказов водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Закон, устанавливающий запрет на работу таких граждан в такси, был принят в мае этого года. Однако тогда это касалось водителей такси, работающих по трудовому договору. Теперь же поправка предъявляет те же требования к водителю легкового такси, не работающего по найму — то есть ИП или самозанятым.

По словам Лантратовой, важно устранить правовой пробел в вопросе перевозки водителями с судимостью, особенно, если речь идет об осужденных за педофилию. По ее словам, некоторые, прикрывшись ИП, могут заниматься перевозкой детей.

Законопроект правительства «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» был принят Госдумой в первом чтении в июле 2022 года. По информации «Известий» в окончательном чтении закон могут рассмотреть и принять уже в осеннюю сессию Госдумы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Оценочное сужение: службы такси обяжут составлять рейтинги водителей»

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