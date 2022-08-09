Скейт-площадку на площади Славы в Нижнем Тагиле планируют снести

В Нижнем Тагиле планируют ликвидировать скейт-площадку, расположенную на площади Славы. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев.

По его словам, площадка на площади Славы уже устарела и ее постоянно приходится ремонтировать. Кроме того, в этом общественном месте гуляет много людей, в том числе мам с детьми. В связи с этим скейт-пространство планируется ликвидировать, пишет ТагилСити.ру.

«Всего в городе теперь построено три новые бетонные скейт-площадки: за ГДДЮТ, в парке Металлургов и на Пихтовых горах. Экстремальные виды спорта востребованы в Нижнем Тагиле», — добавил градоначальник.

В середине июля сообщалось, что в парк Металлургов в Нижнем Тагиле привезли оборудование для обустройства детского городка и воркаут-площадки. Речь идет о турниках и различных тренажерах для занятий спортом сна улице, а также горках и качелях для детей.