Оборудование для детской площадки и воркаута доставили в Нижний Тагил

В Нижний Тагил в парк Металлургов привезли оборудование для обустройства детского городка и воркаут-площадки. Речь идет о турниках и различных тренажерах для занятий спортом сна улице, а также горках и качелях для детей.

Парк Металлургов реконструируют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы начались в апреле. Сейчас строители вышли на финишную прямую. Они заменили системы освещения, заасфальтировали дорожки. В данный момент идет подготовка опалубки к заливке чаши фонтана и ремонтируется главный вход, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее жители Свердловской области проголосовали за проекты по благоустройству, запланированному на 2023 год. Как минимум 12 муниципалитетов получат субсидию на приведение территорий в порядок. Речь идет о городах, в которых за изменения проголосовало более 20% жителей. В правительстве отметили, что главный принцип нацпроекта «Жилье и городская среда» — участие самих жителей, поскольку реконструировать территории, которые никому не нужны, — нерациональная трата денег.