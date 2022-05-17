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Более 30 тыс. тагильчан проголосовали по проектам благоустройства

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Жители Нижнего Тагила проявили активность при голосовании за проекты по благоустройству, запланированному на 2023 год. Всего в голосовании приняли участие порядка 419 тыс. жителей Свердловской области, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Как минимум 12 муниципалитетов получат субсидию на приведение территорий в порядок. Речь идет о городах, в которых за изменения проголосовало более 20% жителей.

По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, которые приводит «ТагилСити.Ру», главный принцип нацпроекта «Жилье и городская среда» — участие самих жителей, поскольку реконструировать территории, которые никому не нужны, — нерациональная трата денег.

Голосование завершится через две недели. Пока первые места в Нижнем Тагиле занимают сквер Нижне-Выйский и пешеходная зона по Черноисточинскому шоссе.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Тагила планируют выделить 72 млн рублей на изготовление и монтаж стелы на Привокзальной площади, а также на благоустройство прилегающей территории. Подрядчик должен изготовить и установить стелу «Город трудовой доблести». Согласно проекту, боковые стороны стелы будут выполнены из гранита, а передний и задний фасады — из матового стекла.

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