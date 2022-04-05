Более 70 млн рублей направят на установку стелы в Нижнем Тагиле

Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) планируют выделить 72 млн рублей на изготовление и монтаж стелы на Привокзальной площади, а также благоустройство прилегающей территории.

Как сообщает городская администрация, сейчас идет поиск подрядчика. Компания должна изготовить и установить стелу «Город трудовой доблести». Согласно проекту, боковые стороны стелы будут выполнены из гранита, а передний и задний фасады — из матового стекла. Украсят монумент рельефы из металла.

Также в перечень работ входит монтаж архитектурного освещения, в том числе внутренней подсветки фасадов стелы, уточняет ТагилСити.ру.

Максимальная стоимость контракта составит 72 млн рублей. В эту же сумму входят работы по асфальтированию территории, установке систем видеонаблюдения и освещения.

Полностью завершить масштабную реконструкцию Привокзальной площади планируется к юбилею Нижнего Тагила в августе этого года.