 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване
Мир
Число погибших в результате взрыва в Ереване возросло до трех человек
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем
Мир
Палестина заявила о готовности возобновить диалог с Израилем
Мир
В Запорожье зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС
Мир
Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины
Мир
Дипломат Лю Сяомин назвал новый визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом
Мир
В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Спорт
В WADA призвали допустить российских атлетов до международных турниров
Спорт
«Спартак» разгромил «Сочи» и с рекордом возглавил турнирную таблицу
Армия
ВС России полностью освободили населенный пункт Уды под Харьковом
Мир
В ДНР зафиксировано 43 случая подрыва мирных граждан на минах «Лепесток»
/

Добро пожаловаться: 75% споров заемщиков решаются в пользу банков и МФО

Почему претензии граждан в отношении финорганизаций в большинстве случаев встречают отказ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В споре заемщиков с финансовыми организациями 75% решений по-прежнему принимаются в пользу последних. Таковы данные службы финансового уполномоченного, которые есть у «Известий». В 2022 году число жалоб в отношении банков и МФО выросло, но число отказов в рассмотрении претензий физлиц к ним остается также высоким — более 60 и 90% соответственно. Причины такого положения дел — в низкой финансовой и правовой грамотности населения, указывают в службе финомбудсмена.

Ставка сыграла: россияне снова пошли за кредитами
Объем выданных средств почти сравнялся с показателями января

Не соблюдая правила

Россияне в первом полугодии 2022-го направили 6,9 тыс. претензий к банкам, что немногим больше прошлогоднего (+4%), рассказали в пресс-службе финомбудсмена. Там уточнили, что из общего числа обращений более половины были забракованы и только 39,5% приняты к рассмотрению. В результате разбирательств по ним три четверти решений вынесены в пользу кредитных организаций, а 25% — в пользу физлиц. В то же время в отношении МФО поступило 1,2 тыс. жалоб (+40,8%), из которых принято лишь 6,7%. Большинство решений в спорах между заемщиками и микрофинансовыми компаниями также принимается в поддержку последних: 27% против 73% соответственно, следует из статистики.

к

Наиболее распространенная причина отказа в принятии заявления потребителя заключается в несоблюдении им установленных законом правил: первоначально гражданин должен направить претензию в банк или МФО, а уже после обратиться в службу финансового уполномоченного, объясняют там.

Значительное число решений в пользу финорганизаций связано с тем, что большинство споров разрешается в рамках обязательного претензионного порядка, пояснили в службе финомбудсмена. Обычно кредиторы, понимая, что не правы, или опираясь на исход предыдущих разбирательств по аналогичным ситуациям, стараются самостоятельно разрешить конфликт с клиентом еще на стадии обращения к ним, принимая во внимание и финансовую сторону вопроса. Это объясняет рост кейсов, в которых учреждения зачастую правы, подчеркнули в службе.

Добро пожаловаться
займ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Чаще всего заемщики банков не согласны с размером или удержанием комиссий, платы за дополнительные услуги в рамках потребительского кредитования. Также есть жалобы на списания со счета без согласия потребителя, — рассказала «Известиям» руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова. — В отношении МФО претензии касаются оформления займа без ведома физлица.

Трансформация экономической ситуации изменила тематику обращений, отметила эксперт. Например, поступили претензии относительно отказов в выдаче инвалюты с банковских вкладов и счетов клиентов, неправильной конвертации при выводе денег в рублях, рассказала Ольга Крайнова. Также выросло число заявлений по вопросам кредитных каникул, которые в основном не подпадают под компетенцию омбудсмена.

Справка «Известий»

Служба финуполномоченного создана в 2018 году для повышения эффективности защиты прав потребителей финуслуг и снижения количества судебных споров между компаниями и их клиентами. В начале она разбирала претензии россиян к страховым и микрофинансовым организациям, а с января 2021-го — и к банкам, НПФ, ломбардам и др. Служба рассматривает только вопросы имущественного характера до 500 тыс. рублей. Для граждан обращение бесплатное.

Другой уровень

Рост обращений к финансовому уполномоченному — положительный фактор, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: он говорит не об увеличении нарушений со стороны банков и МФО, а скорее о возрастающей осведомленности граждан о своих правах.

Добро пожаловаться
договор
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Это реально другой уровень защиты простого потребителя. Сейчас по спорам клиентов и финорганизаций решения принимаются за короткий срок, удаленно, бесплатно и практически с моментальным устранением нарушений при их наличии. До этого же это было долгим и дорогим процессом, где заемщику приходилось оплачивать все расходы, если суд принимал не его сторону, — отметила она.

Платформа и содержание: банки начали оценивать клиентов по принципу светофора
Как внедрение «антиотмывочного» сервиса ЦБ отразится на числе блокировок счетов и отказов в обслуживании

По словам Евгении Лазаревой, высокий процент решений в пользу участников рынка выглядит не очень оптимистично, но следует учитывать, что решение финомбудсмена — вторая ступень рассмотрения. Сколько претензий клиентов отпадает на первом этапе, когда человек обращается в свою финансовую организацию, неизвестно. Но фининституты замотивированы решать их самостоятельно, не доводя до омбудсмена, подчеркнула эксперт.

Вместе с тем Евгения Лазарева обратила внимание на корень проблем, отметив: потребители в массе продолжают подписывать договоры, не знакомясь с ними основательно, не зная законов и правил рынка.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, институт финомбудсмена снижает нагрузку на судебную систему и помогает гражданам легче и проще отстаивать нарушенные права. По итогам 2021-го в отношении кредитных организаций в службу поступило 14 тыс. претензий, из которых в итоге меньше 500 дошло до судов, что говорит о работоспособности этой системы, констатировал он.

— Для банков в работе омбудсмена тоже есть плюсы, он помогает им быть в тонусе и улучшать клиентоориентированность, а также снижает число судебных тяжб, в которых участвуют финучреждения. Минус заключается в том, что последним в отличие от страховщиков приходится оплачивать рассмотрение всех заявок, — резюмировал Алексей Войлуков.

Добро пожаловаться
суд
Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Если финуполномоченный будет институтом внесудебного регулирования споров, а не надзорным органом, каковым сейчас является, то от этого выиграют все, считает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, сейчас МФО приходится платить уже только за то, что на них пожаловались, хотя, по статистике, доля обоснованных претензий к участникам рынка не превышает 22%. Она отметила: такой подход дестимулирует добросовестных игроков, его надо менять.

Сейчас взносы МФО за рассмотрение обращения клиента составляют 18,6 тыс. рублей. Тогда как банки в случае полного или частичного удовлетворения требований потребителя платят 27,9 тыс. рублей, при отказе — 9,3 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022