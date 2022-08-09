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Прибыль от покупки квартиры выгоднее доходности по вкладу в 5,3 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Наибольшей инвестиционной привлекательностью обладают квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья при покупке объекта на начальной стадии строительства. Об этом рассказали «Известиям» аналитики компании IKON Development во вторник, 9 августа.

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В среднем прибыль от трехкомнатной квартиры бизнес-класса после ввода объекта в эксплуатацию достигает 35%, средний срок строительства составляет два года.

Второй месяц подряд спрос на рынке недвижимости восстанавливается. Одна из причин — окончание сроков высокодоходных вкладов, которые оформлялись в начале марта при уровне ключевой ставки Банка России в 20%, которая впоследствии была снижена до 8%. Согласно последним опросам, покупка жилья является самым популярным вариантом вложения средств.

«60% покупателей приобретают жилье для себя, 25% будут сдавать квартиру в аренду и спустя некоторое время полностью окупят стоимость квартиры, и 15% покупают объект на ранней стадии строительства для последующей перепродажи готового жилья по более высокой цене», — сказал генеральный директор IKON Development Антон Детушев.

Поскольку сейчас прибыль от покупки недвижимости значительно выше доходности вкладов в долгосрочной перспективе, люди ищут надежные варианты объектов с хорошей локацией и развитой инфраструктурой, отметил он.

Ранее, 4 августа, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что 29% россиян продолжают скупать квартиры в новостройках для улучшения жилищных условий после продажи имеющейся у них недвижимости, еще 27% покупают первичное жилье в качестве стартового — для переезда из съемной квартиры, 13% граждан приобретают новостройки для своих детей, а 12% — с целью инвестиций. Кроме того, 3% покупают недвижимость впрок из-за низких ставок по ипотеке и большой динамики роста цен на новостройки.

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