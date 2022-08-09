Второй этап ремонта стационара начался в больнице в Лосино-Петровском
В городе Лосино-Петровский Московской области стартовал второй этап капремонта стационарного корпуса больницы. Об этом сообщает региональный минздрав.
Работы проводятся в филиале Щелковской городской больницы. Подрядчик отремонтирует первый и второй этажи здания, где расположены хирургическое и терапевтическое отделения.
«Это второй этап капремонта, который позволит завершить ремонт всего здания. Ранее здесь были заменены фасад и кровля, отремонтирована реанимация и третий этаж», — цитирует первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По ее словам, стоимость обновления составила около 300 млн рублей. После завершения работ в учреждении откроют пульмонологическое отделение и установят новый цифровой рентген-аппарат.
В конце июля сообщалось, что больницы Московской области в 2022 году получили восемь новых рентген-аппаратов типа С-дуга. Оборудование уже введено в работу и применяется при проведении операций.