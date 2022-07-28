Восемь рентген-аппаратов получили больницы Подмосковья в 2022 году
Больницы Московской области в 2022 году получили восемь новых рентген-аппаратов типа С-дуга. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Медтехнику направили в Химкинскую, Жуковскую, Дмитровскую, Щелковскую и другие больницы. Аппараты уже введены в работу и применяются при проведении операций.
Как объяснила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, оборудование позволяет делать рентген-исследования во время операций. Таким образом можно контролировать ход оперативного вмешательства.
Стоимость медтехники составила 60 млн рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Средства выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В июне в Дмитровскую больницу в Московской области поступило новое оборудование для проведения эндоскопических операций. Его закупили по областной программе модернизации первичного звена здравоохранения.