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Новое медоборудование поступило в Дмитровскую больницу Подмосковья

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В Дмитровскую больницу в Московской области поступило новое оборудование для проведения эндоскопических операций. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По словам заведующего лор-отделением Сергея Якунина, в учреждение поставлено три видеоэндоскопа и два риноларингофиброскопа. Общая стоимость последних составила 4 млн рублей.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», медтехника позволит расширить спектр проводимых операций, в том числе для септопластики, гайморотомии и других.

«Преимуществами таких вмешательств являются малая травматичность и инвазивность, а также короткий и легкий реабилитационный период», — объяснил Сергей Якунин.

Оборудование приобретено в рамках областной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на 2021–2025 годы. Она реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

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