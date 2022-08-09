Жителя Канска осудили за гибель восьмилетней девочки в септике

В Канске (Красноярский край) суд вынес приговор в отношении собственника частного дома, по вине которого погиб ребенок. В септике на приусадебном участке погибла восьмилетняя девочка.

Трагедия произошла 1 мая 2022 года. По данным следствия, девочка гуляла в районе своего дома в квартале 6 микрорайона Луговой и упала в открытый септик. В ходе следствия установлено, что 39-летний собственник участка не обеспечил закрытие люка септика и не принял мер по недопущению возможности падения людей. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчину приговорили к одному году и четырем месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

В июле в Московской области двухлетний мальчик захлебнулся после падения в канализационный люк. Ребенок скончался в отделении реанимации.