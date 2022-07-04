В Одинцово двухлетний мальчик погиб после падения в канализационный люк

В Одинцово ребенок захлебнулся после падения в канализационный люк. Организована проверка по факту его смерти. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России (СК РФ) по Московской области Ольга Врадий сообщила в понедельник, 4 июля.

Она уточнила, что сведения о гибели двухлетнего мальчика в результате падения в люк поступили в правоохранительные органы 2 июля.

«По данному факту незамедлительно следственным отделом по Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка, и на место происшествия выехал следователь. Предварительно установлено, что мальчик находился совместно со своей семьей по месту фактического проживания, где гулял по участку. Находясь вне зоны видимости родителей, он подошел к незакрепленному канализационному люку, наступил на него и провалился в яму», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Ребенка достали и отвезли в больницу. Он скончался в отделении реанимации. По предварительным данным, причина смерти мальчика — асфиксия в результате утопления в воде.

Следователи произвели осмотр места происшествия, опросы, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день прокуратура в Тынде начала проверку по факту гибели 11-летнего ребенка на реке Тында. Несчастный случай произошел вечером 3 июля под автомобильным мостом. Двое несовершеннолетних 11 и 15 лет купались в реке. Один из мальчиков при попытке переплыть реку начал тонуть, его унесло течением.