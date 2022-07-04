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Прокуратура выяснит обстоятельства гибели ребенка на реке в Тынде

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Прокуратура в Тынде начала проверку по факту гибели 11-летнего ребенка на реке Тында. Несчастный случай произошел вечером 3 июля под автомобильным мостом. Двое несовершеннолетних 11 и 15 лет купались в реке. Один из мальчиков при попытке переплыть реку начал тонуть, его унесло течением.

ИА PriamurMedia со ссылкой на прокуратуру Амурской области пишет, что на место происшествия выехали сотрудники городской прокуратуры. Они установили, что берег реки, где были подростки, не предназначен и не оборудован для купания.

Также специалистам предстоит выяснить, как исполнялось законодательство об основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, и установить, почему подростки находились на берегу реки без присмотра взрослых.

Семья погибшего мальчика, по предварительной информации, является благополучной, на учете в специализированных органах не состоит.

Амурская служба новостей сообщает, что с начала купального сезона на водоемах в регионе утонули 13 человек, среди погибших — трое детей. Один человек числится пропавшим без вести. Основные причины гибели людей — это купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра.

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