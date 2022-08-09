В ЕК подтвердили возможную конфискацию имущества ряда россиян

Отказ лиц, которых Евросоюз (ЕС) включил в свои санкционные списки, раскрыть свои активы будет чреват их конфискацией, рассказали во вторник, 9 августа, «Известиям» в Еврокомиссии.

Как отметили в ведомстве, такая практика поможет эффективнее отслеживать и замораживать подсанкционное имущество.

«Несоблюдение этого обязательства — то есть непредоставление сведений лицами, включенными в список, — будет рассматриваться как нарушение закона Евросоюза о санкциях и повлечет последствия, которые проистекают из национального законодательства каждого государства-члена, в том числе уголовные. Это связано с усложнением схем уклонения от санкций», — подчеркнули в ЕК.

Ранее «Известия» сообщали о том, что с седьмым пакетом рестрикций, которые Евросоюз ввел 21 июля, Брюссель внес поправки в регламент Совета ЕС. В обновленной статье говорится, что попавшие в черный список лица обязаны предоставить компетентным органам ЕС информацию о своих европейских активах (банковские счета, недвижимость, средства производства, транспорт и так далее).

Срок для тех, кто уже находится под санкциями, — до 1 сентября 2022 года; те, кого Брюссель, вероятно, внесет в стоп-лист, должны будут сделать это в течение шести недель. Если физлица и организации не предоставят отчетность добровольно, это приравняют к обходу санкций, и Евросоюз, обнаружив активы, их не заморозит, а конфискует.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. До этого, 3 июня, в окончательном чтении был утвержден шестой пакет санкций против России.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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