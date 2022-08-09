В «Россетях» рассказали о подготовке ЦФО к осенне-зимнему периоду

В этом году группа «Россети» в рамках подготовки Центрального федерального округа к осенне-зимнему периоду направит на техническое обслуживание и ремонт своих производственных активов в ЦФО 25 млрд рублей — почти на 15% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Рюмин.

«При подготовке к осенне-зимнему периоду мы учли специфические вопросы надежности на отдельных территориях, которые требуют скорейшего решения. Это, например, замена изношенного оборудования и расчистка просек ЛЭП. В целом подготовка к осенне-зимнему периоду ведется в соответствии с графиком и будет завершена к 1 октября», — отметил глава ПАО «Россети» на выездном совещании, которое провел в Тамбове министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По словам Рюмина, сейчас проводятся плановые ремонты силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, опор линий электропередачи и их фундаментов, производится замена провода и изоляторов, формируется аварийный запас. Персонал и спецтехника, подчеркнул гендиректор компании, готовы к предстоящему отопительному сезону.

Рюмин также сообщил о решении нарастить объем мероприятий по повышению надежности работы сети 0,4-10 кВ, непосредственно питающей бытовых потребителей, социальную инфраструктуру, а также малые и средние предприятия.