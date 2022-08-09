В WhatsApp появится новая фукция конфиденциальности

В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появится новая функция — пользователи могут скрыть свой номер телефона от других участников групповых чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По информации телеканала «Звезда», благодаря новой функции конфиденциальности пользователи WhatsApp смогут также выходить из групповых чатов, не оповещая об этом остальных участников беседы, а также ограничивать круг людей, которым будет виден их статус «в сети».

В настоящий момент новая функция пока находится в стадии разработки, передает aif.ru. Когда именно она заработает — не уточняется. Известно, что данная настройка будет находиться в разделе информации о группе.

21 июля стало известно, что WhatsApp снял ограничения на перенос данных между операционными системами iOS и Android.

9 июля разработчики мессенджера сообщили о работе над новой функцией, позволяющей подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств. Переписки при этом будут переноситься автоматически.