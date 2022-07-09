В WhatsApp можно будет использовать одну учетную запись сразу на двух гаджетах

Разработчики WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) работают над новой возможностью мессенджера, позволяющей подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств. Об этом пишет WABetaInfo.

«Режим компаньона позволит пользователям привязывать дополнительное мобильное устройство к своей учетной записи WhatsApp, не требуя активного подключения к интернету на основном устройстве», — отметил информационный портал.

Переписки будут переноситься автоматически.

В настоящее время неизвестно, когда начнет действовать новая функция, потому что режим еще находится в стадии разработки.

18 июня стало известно о выпуске обновления мессенджера на Android и iOS, в котором появилась функция приглушения звука участников групповых вызовов. Также участвующие в звонке пользователи смогут отправлять друг другу личные сообщения. Кроме того, добавлено уведомление, которое будет появляться при присоединении к чату нового собеседника.