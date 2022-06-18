В WhatsApp появились новые функции для групповых звонков

Разработчики мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) выпустили обновление мессенджера на Android и iOS, в котором появилась функция приглушения звука участников групповых вызовов, а также другие нововведения. Об этом сообщил портал FoneArena.

Теперь во время групповых вызовов пользователи могут отключать звук других участников. Это может быть полезно, когда кто-то из собеседников забыл отключить микрофон. Функция будет доступна каждому участнику группового вызова.

Кроме того, участники группового созвона смогут отправлять друг другу личные сообщения. Также в WhatsApp добавили специальное уведомление, которое будет показываться всем участникам группового чата, когда к ним присоединится новый пользователь.

Разработчики мессенджера начали распространение нововведения среди пользователей мессенджера.

В начале июня стало известно, что в исходящих сообщениях бизнес-версии WhatsApp появится информация с подписью отправителя. Отмечалось, что функция будет полезна для владельцев общего аккаунта, с которым связанно несколько профилей. Другим пользователям не будет доступна информация об отправителе.

Также сообщалось, что у пользователей этого мессенджера появится возможность исправления любой опечатки после отправки сообщения. Детали разрабатываемой функции пока не уточняются.