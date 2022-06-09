Реклама
Прямой эфир

В WhatsApp появится новая функция

0
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В исходящих сообщениях бизнес-версии мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появится информация с подписью отправителя. Об этом 9 июня сообщил портал WABetaInfo.

Защитный механизм: какие мессенджеры могут заменить WhatsApp
Telegram и Signal заявили о резком росте числа пользователей

По его данным, с четверга дополнительная информация об авторе исходящих сообщений будет доступна пользователям бета-версии WhatsApp for Business для Android, iOS и персональных компьютеров. Ожидается, что функция будет полезной для владельцев общего аккаунта, с которым связанно несколько профилей.

Другим пользователям информация об отправителе не будет передаваться. Функция не будет доступно стандартным учетным записям в WhatsApp.

Сроки выхода обновления с функцией подписи отправителя для WhatsApp for Business не уточняются.

1 июня сообщалось, что у пользователей мессенджера появится возможность исправить любую опечатку после отправки сообщения. Детали разрабатываемой функции пока не уточняются.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022