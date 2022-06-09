В WhatsApp появится новая функция

В исходящих сообщениях бизнес-версии мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появится информация с подписью отправителя. Об этом 9 июня сообщил портал WABetaInfo.

По его данным, с четверга дополнительная информация об авторе исходящих сообщений будет доступна пользователям бета-версии WhatsApp for Business для Android, iOS и персональных компьютеров. Ожидается, что функция будет полезной для владельцев общего аккаунта, с которым связанно несколько профилей.

Другим пользователям информация об отправителе не будет передаваться. Функция не будет доступно стандартным учетным записям в WhatsApp.

Сроки выхода обновления с функцией подписи отправителя для WhatsApp for Business не уточняются.

1 июня сообщалось, что у пользователей мессенджера появится возможность исправить любую опечатку после отправки сообщения. Детали разрабатываемой функции пока не уточняются.