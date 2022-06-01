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В WhatsApp появится функция редактирования сообщений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) работает над добавлением функции редактирования сообщений. Об этом 1 июня сообщил портал WABetaInfo.

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«WhatsApp работает над возможностью редактирования текстовых сообщений для будущего обновления бета-версии для Android, iOS и ПК», — пишет портал.

У пользователей появится возможность исправить любую опечатку после отправки сообщения. Портал считает, что, вероятно, с введенными изменениями не будет истории редактирования для проверки предыдущих версий отредактированных сообщений.

Детали разрабатываемой функции пока не уточняются.

23 мая стало известно, что мобильное приложение WhatsApp перестанет работать на смартфонах iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и 11 с 24 октября 2022 года. Так, мессенджером не смогут пользоваться владельцы таких смартфонов, как iPhone 5 и iPhone 5C, выпущенных в сентябре 2012 года.

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